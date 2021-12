Rui Moreira anuncia cancelamento das festas de fim de ano no Porto

Rui Moreira decidiu cancelar as festas da noite de fim de ano no Porto, devido à situação pandémica. Não haverá nem fogo de artifício nem concertos para comemorar a chegada do ano 2022. É o segundo ano consecutivo que os festejos são cancelados.

“Era nossa intenção fazer fogo de artifício na praia desta vez, mas as circunstâncias são o que são, temos de nos ajustar e portanto falámos com os GNR com quem já tínhamos agendado o concerto – ainda não tínhamos anunciado – e passaram para o Pavilhão Rosa Mota no dia 30 [de dezembro]”, explicou o autarca, sublinhado que esta decisão pretende “evitar a concentração nas ruas”.

