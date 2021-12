Covid-19: discotecas e bares exigem teste negativo à entrada

Na primeira noite com as novas regras foram poucos os que estiveram em bares e discotecas na noite de Lisboa. A testagem à covid-19 é obrigatória para quem quiser frequentar estes estabelecimentos e apenas os funcionários têm de usar máscaras.

Em Lisboa está disponível um posto móvel de testagem instalado pela autarquia.

Com as novas medidas a vigorar desde a meia-noite, mesmo quem tenha o certificado de vacinação terá obrigatoriamente de apresentar um teste negativo à covid-19 para entrar.

Em véspera de feriado, os empresários apontam para um fraco negócio, que será nulo de 2 a 9 de janeiro. As discotecas e bares estarão encerrados nesse período, mas o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor promete apoios.

