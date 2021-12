Novas medidas: proprietários de bares e discotecas confusos sobre uso da máscara 

O uso de máscara em bares e discotecas pode voltar a ser obrigatório a partir desta quarta-feira, embora a orientação da Direção-Geral da Saúde não seja clara nesse sentido.

Os proprietários de bares e discotecas dizem não estar esclarecidos sobre o uso de máscara pelos clientes dentro dos estabelecimentos.

O documento publicado esta noite pela DGS explica que apenas os profissionais de bares, discotecas e restaurantes devem utilizar equipamentos de proteção individual.

No entanto, ao Expresso, o gabinete do primeiro-ministro já tinha esclarecido que em todos espaços fechados o uso de máscara seria obrigatório a partir do momento em que o país entrasse em estado de calamidade.

Dentro dos estabelecimentos de diversão noturna, serão os funcionários a controlar as entradas e será obrigatório apresentar teste negativo.

Em declarações à SIC, Gonçalo Riscado, da Musicbox Lisboa, diz concordar com os testes à entrada, desde que existam para serem realizados.

