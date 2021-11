Regresso à situação de calamidade: saiba o que muda

As novas regras de combate à pandemia entram em vigor esta quarta-feira, com as máscaras a voltarem a ser obrigatórias em espaços fechados e o aumento das situações em que os testes negativos e os certificados de vacinação têm de ser apresentados.

O primeiro dia de dezembro marca o regresso à situação de calamidade no país, um cenário que vai manter-se até 20 de março do próximo ano.

Conheça as novas medidas e saiba o que muda a partir desta quarta-feira:

Como vai ser feito o controlo nas fronteiras?

Quem vier de países considerados de risco elevado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, tem de apresentar um teste negativo à covid-19, mesmo estando vacinado, ou um certificado de recuperação da doença.

Nas fronteiras terrestres, o controlo vai ser aleatório e durará até ao início de janeiro.

Novas regras nos aeroportos

Quem chega de avião, terá de apresentar um teste negativo ou um certificado de recuperação de doença, emitido nos últimos seis meses.

No entanto, há exceções. Os passageiros domésticos, crianças com menos de 12 anos e tripulantes estão isentos de controlo à chegada ao aeroporto.

