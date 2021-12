Covid-19: “O problema não são as medidas, é mesmo o vírus”

O mês de dezembro traz o regresso às medidas de contenção e volta a colocar Portugal numa situação de calamidade, devido ao aumento do número de novos casos covid-19. Margarida Gaspar de Matos, coordenadora da task force de ciências comportamentais aplicadas ao contexto da pandemia, lembra que “o problema não são as medidas, é mesmo o vírus”.

A especialista reconhece que o cansaço e a falta de motivação podem ser um problema para enfrentar este regresso às medidas de combate à pandemia, mas lembra que a situação não é igual à do inverno passado.

“A situação não é como a do ano passado, neste momento já temos uma grande percentagem do país vacinada e vê-se que a mortalidade diminuiu muito. As pessoas tem noção que há uma eficácia das vacinas, não é tão ótima como tínhamos pensado, mas se calhar tínhamos pensado com algum otimismo a mais, porque não há vacinas que tenham uma eficácia de 100%”, acrescenta.