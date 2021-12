Covid-19: plataforma de acesso ao certificado digital está com problemas

No dia em que volta a ser obrigatória a apresentação do certificado digital de vacinação em vários locais, nomeadamente nos aeroportos nacionais, a plataforma de acesso ao documento está com problemas.

À redação da SIC estão a chegar muitas queixas de pessoas que não conseguem ter acesso ao certificado digital.

O aviso que surge no acesso à plataforma é o de que o serviço "está temporariamente indisponível. Por favor, tente novamente mais tarde".

SIC Notícias

Recorde-se que o certificado digital voltou esta quarta-feira, dia 1 de dezembro, a ser obrigatório no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados, bem como em estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares.

A apresentação do documento que pode ser de vacinação, testagem ou recuperação, tinha sido dispensada no âmbito das últimas medidas de desconfinamento, mas a obrigatoriedade está de regresso perante o agravamento da situação epidemiológica.

Ao semanário Expresso, fonte do Governo confirma que "a anomalia já está identificada e está a ser corrigida".

