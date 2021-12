Covid-19: certificado digital volta a ser obrigatório no acesso a ginásios

O certificado digital covid-19 volta a ser obrigatório, a partir desta quarta-feira, no acesso a ginásios.

O presidente da Associação de Ginásios de Portugal garantiu que os locais são seguros, mas José Carlos Reis teme de que estas novas restrições criem receio nos clientes.

A apresentação de certificado digital, que pode ser de vacinação, testagem ou recuperação, tinha sido dispensada no âmbito das últimas medidas de desconfinamento, mas a obrigatoriedade regressa agora face ao agravamento da situação epidemiológica.

Portugal continental entrou em situação de calamidade esta quarta-feira e, desde as 00:00, estão em vigor novas restrições para responder ao aumento do número de casos de covid-19.

As medidas assentam essencialmente no reforço da utilização de máscara, da testagem e do certificado digital.

