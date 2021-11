Variante Ómicron: transmissibilidade, sintomas, eficácia das vacinas e o que preocupa os especialistas

A variante Ómicron do novo coronavírus foi identificada há poucos dias e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Os poucos dados existentes a respeito desta nova variante dão conta que é mais transmissível.

Quem contrair esta variante terá praticamente os mesmos sintomas.Os casos detetados na África do Sul, os infetados parecem sentir mais fadiga e muitos não perdem o olfato, nem o paladar.

A OMS informa que nenhuma morte associada à Ómicron foi relatada, mas alerta para "o risco geral é considerado muito alto por um conjunto de razões".

As farmacêuticas esperam ter respostas mais concretas dentro de uma ou duas semanas, mas o principal cientista do Governo norte-americano diz que há sinais encorajadores.

"O que sabemos é que as pessoas vacinadas estão muito mais seguras do que as não vacinadas, especialmente quando recebem a dose de reforço", explicou Anthony Fauci.