Covid-19: várias autarquias anunciam cancelamento das festas de passagem de ano 

Com o aumento de casos de covid-19 em Portugal e as medidas de restrição em vigor, várias cidades de norte a sul do país já anunciaram o cancelamento das festas de passagem de ano.

Lisboa cancelou os concertos da noite de fim de ano. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo autarca Carlos Moedas, que está ainda "a estudar se haverá ou não fogo-de-artificio".

Para justificar a decisão, o autarca de Lisboa afirmou que as festas iriam criar "um grande aglomerado de pessoas".

"Nos próximos dias tomarei a decisão de restringir aquilo que são os festejos do fim do ano, ou seja, não haverá os típicos concertos na noite do 31, porque isso criaria um grande aglomerado de pessoas. E estamos a estudar se haverá ou não o fogo de artifício [...] , mas tomarei uma decisão muito rapidamente. [...] Haverá seguramente grandes restrições e dentro de um dia ou dois poderei anunciar essa decisão", indicou Moedas, em entrevista à CNN Portugal.

Norte cancela festejos

Na quarta-feira, o autarca do Porto anunciou que as festas de fim de ano na cidade não se vão realizar, devido à situação pandémica. Este será o segundo ano consecutivo que os festejos são cancelados.

"Era nossa intenção fazer fogo-de-artificio na praia desta vez, mas as circunstâncias são o que são, temos de nos ajustar e, portanto, falámos com os GNR com quem já tínhamos agendado o concerto – ainda não tínhamos anunciado – e passaram para o Pavilhão Rosa Mota no dia 30 [de dezembro] ", explicou o autarca, sublinhado que esta decisão pretende "evitar a concentração nas ruas".

A norte, o fogo-de-artificio e concertos já foram cancelados nos concelhos de Espinho, Matosinhos, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Braga e Guimarães.

A autarquia de Espinho adiou ainda a tradicional corrida de São Silvestre, que estava, originalmente, marcada para 8 de janeiro e passou para 15 do mesmo mês.

Três concelhos do Algarve também cancelam festas

É o caso de Faro, Loulé e Albufeira, que já anunciaram o cancelamento dos concertos previstos para a noite de passagem de ano.

Em Faro, a autarquia considera não haver condições para que se realizem os concertos e fogo-de-artificio.

A Câmara de Loulé deverá cancelar o concerto de Expensive Soul em Quarteira, mas ainda está a considerar o espetáculo de pirotecnia.

Já a autarquia de Albufeira cancelou os espetáculos na Praia dos Pescadores, mas anunciou que vai manter o fogo-de-artificio em oito pontos do concelho. O espetáculo será feito de modo a que as pessoas o consigam ver sem sair de casa ou do hotel e, deste modo, evitar ajuntamentos.

Nazaré cancela festejos de rua

A Câmara da Nazaré anunciou na passada semana o cancelamento dos festejos de rua na noite de fim de ano, devido às medidas de combate à pandemia de covid-19.

"A decisão foi alvo de grande ponderação e não foi tomada de ânimo leve, no entanto, foi, no entender da Autarquia, a mais sensata uma vez que o Município não conseguirá controlar os grandes aglomerados, bem como, a obrigação de apresentação dos testes negativos impostos pelas novas medidas".

Num comunicado divulgado no site, a autarquia afirma ser fundamental "garantir a segurança de todos e o cumprimento das medidas definidas" para "mitigar o atual flagelo mundial vivido".

