Madeira mantém festas de Natal e passagem de ano

Na Madeira, o programa de festas de Natal e Fim de Ano mantém-se, apesar do aumento do número de casos e de mortes por Covid-19, existindo fogo de artifício a 31 de Dezembro e animação na baixa do Funchal até ao Dia de Reis.

O ligar das luzes marca o arranque das festas que, na Madeira, o Governo Regional decide manter e adaptar à pandemia.

O programa inclui a noite de compras no mercado, o parque de diversões, animação na rua e fogo de artifício no último dia do ano.

É exigido teste e vacina para ir ao circo e haverá controlo de entradas para aceder às áreas de animação na baixa do Funchal numa tentativa de conter os casos e mortes por Covid-19.

Os números subiram nas últimas semanas e as autoridades regionais responsabilizam os não vacinados.

Por detrás da decisão de manter as festas, está a necessidade de ter a economia aberta numa altura em que as previsões apontam para uma taxa de ocupação nos hotéis a rondar os 85% na última semana de Dezembro, sendo que o objetivo é não travar a recuperação do turismo, que bate recordes desde julho.

