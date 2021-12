Covid-19: Beatriz, antiga rainha dos Países Baixos, testa positivo

Beatriz, a antiga rainha da Holanda, de 83 anos, testou positivo ao novo coronavírus. Enquanto isso, o país continua a tentar controlar o pico da atual onda de infeções que afeta a Europa ocidental.

A autoridade de saúde dos Países Baixos diz ainda que recebeu 18 passageiros infetados com a variante Ómicron a partir de voos da África do Sul.

A Austrália continua com os planos de reabertura do país apesar da deteção de 13 casos de Ómicron, a maioria relacionados com um surto em Sydney.

A partir de terça-feira, quem chega ao Reino Unido está obrigado a apresentar um teste negativo à covid-19, independentemente do certificado digital. É também obrigatória a realização de um teste PCR no segundo dia em que se encontra no território e quem chega da Nigéria e de alguns países da África Austral tem de fazer quarentena.

