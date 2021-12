O primeiro fim de semana com as novas regras de combate à pandemia registou uma grande afluência aos postos de testagem gratuita instalados no Porto e em Lisboa.

Com o país em situação de calamidade, este é um requisito para quem quer entrar em bares ou discotecas.

A SIC acompanhou esse processo em dois postos de testagem, onde foram realizados, na última noite, mais de 800 testes à covid-19.

SAIBA MAIS