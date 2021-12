Ordem dos Farmacêuticos pede maior envolvimento das autarquias para aumentar testagem à covid-19

Com as novas regras, a corrida aos testes contra a covid-19 está a deixar muitas farmácias sem capacidade de resposta. A Ordem dos Farmacêuticos pede um maior envolvimento com as autarquias para aumentar a capacidade de testagem.

Nos últimos 1 d5ias, as farmácias portuguesas fizeram mais de 270 mil testes gratuitos à covid-19. Mas, nem todos têm essa possibilidade já que há 35 concelhos onde os testes não são comparticipados pelo Estado.

Com uma média superior aos dois mil casos por dia, Portugal volta novamente a viver em Situação de Calamidade.

Agora, e independentemente de ter o Certificado de Vacinação, terá sempre de apresentar um teste negativo para visitar lares ou hospitais, para participar em grandes eventos culturais, para assistir a jogos de futebol ou para ir a bares e discotecas.

Uma realidade que já preencheu a lista de marcações nas farmácias para os próximos dias.

Segundo a ministra da Saúde, estes estrangulamentos são normais e deverão ficar resolvidos em breve.

A Associação Nacional de Farmácias garantiu que não há infraestruturas nem recursos humanos para a realização destes rastreios.

Já a Ordem dos Farmacêuticos pediu um maior apoio por parte das Autarquias.

