Governo vai aumentar valor da comparticipação dos testes rápidos

O Ministério da Saúde informa, esta sexta-feira, que vai aumentar "o valor da comparticipação dos Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional de 10 para 15 euros".

Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Saúde justifica que "numa altura em que é recomendado o esforço de testagem a nível nacional", decidiu "aumentar os incentivos para que mais laboratórios de análise clínicas e farmácias adiram ao esforço conjunto de combate à pandemia", com vista, pode ler-se, à "deteção precoce de casos de infeção por SARS-CoV-2, sem aumentar os constrangimentos financeiros por parte dos utentes".

O valor da comparticipação dos Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional subirá de dez para 15 euros, "no âmbito do regime excecional de comparticipação" que, recorde-se, entrou em vigor em julho deste ano, tendo sido interrompido em outubro, mas desde o passado dia 19 deste mês regressou devido ao agravamento da situação pandémica.

"Neste momento, dos 278 concelhos em Portugal Continental, 216 têm pelo menos um laboratório ou uma farmácia que realizam TRAg comparticipados". No total, este regime de adesão "voluntária" conta já com 163 laboratórios e mais de 1.300 entidades, lê-se no comunicado.

O Governo informa ainda que estão "a ser desenvolvidos mecanismos no sentido de reforçar a abrangência da testagem a nível nacional, nomeadamente através de iniciativas das câmaras municipais, da colaboração do setor social e da Cruz Vermelha, ente outros organismos".

Consulte aqui a lista de farmácias e aqui a lista de laboratórios que realizam os TRAg comparticipados.

