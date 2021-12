Portugal com mais 22 mortes e 5.649 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 22 mortes e 5.649 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.514 mortes e 1.163.001 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 58.833 casos, mais 2.394 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 879 doentes, menos 23 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 130 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 3.233 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.085.654 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 74.755 contactos, mais 2.725 relativamente ao dia anterior.

No boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional esclarece que, dos 21 novos casos identificados nas últimas 24 horas, 12 dizem respeito à ilha de São Miguel, sete à Terceira e dois ao Pico, sendo o resultado de 909 testes.

"O arquipélago regista presentemente 243 casos positivos ativos, sendo 172 em São Miguel, 38 na Terceira, 22 no Faial, cinco em São Jorge, três na Graciosa, dois no Pico e um no Corvo", descreve.

São já 34 os casos da nova variante do coronavírus detectados em Portugal. A pandemia está em crescimento e o país pode ultrapassar as 480 infeções por 100 mil habitantes em menos de duas semanas.

De acordo com análise semanal da pandemia, publicada pela Direção-Geral da Saúde, há já uma tendência crescente de internados em cuidados intensivos que é preocupante.

Os 16 municípios do Algarve decidiram em conjunto cancelar a realização de festas de passagem de ano por não estarem reunidas as condições para cumprir as medidas de contenção da covid-19, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Em comunicado, a AMAL adianta que a decisão "foi consensualizada em sede de reunião do conselho intermunicipal", na sexta-feira, atendendo ao "contexto de pandemia que atualmente se vive e à recente evolução" epidemiológica.

"Mesmo que estas iniciativas fossem de realização ao ar livre, teriam que obedecer a um conjunto de orientações da DGS [Direção-Geral da Saúde] que os autarcas afirmam não haver condições para serem cumpridas, uma vez que implicam uma grande concentração de pessoas", lê-se na nota.

Mais de 5,2 milhões de mortes no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.233.111 mortes em todo o mundo, entre mais de 263,61 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

LINKS ÚTEIS