Covid-19: Isaltino Morais saiu da Unidade de Cuidados Intermédios

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, saiu da Unidade de Cuidados Intermédios onde estava internado após ter testado positivo à covid-19, apresentando "melhorias no seu estado de saúde", divulgou esta segunda-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, adianta que o autarca, de 71 anos, saiu no fim de semana da Unidade de Cuidados Intermédios, "estando agora num quarto".

"O presidente da Câmara Municipal de Oeiras tem vindo a apresentar melhorias no seu estado geral de saúde", refere a autarquia.

De acordo com a nota, todas as pessoas com quem Isaltino Morais manteve contactos próximos nos últimos dias foram devidamente avisadas.

"Foram testadas 28 pessoas, tendo todas tido resultado negativo", é referido.

A Câmara Municipal de Oeiras publicou numa nota informativa na página do município no Facebook que Isaltino Morais tinha testado positivo à covid-19 em 27 de novembro e que estava a "ser acompanhado pelos serviços de saúde" a partir de casa, onde se encontrava em isolamento profilático.

Em 29 de novembro, a autarquia fez saber que o presidente (independente) tinha sido internado para realizar exames médicos.

