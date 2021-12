Covid-19: mais de 1 milhão de testes distribuídos nas farmácias

A procura de testes rápidos à covid-19 disparou com o início do estado de calamidade. Os distribuidores estavam habituados a entregar 100.000 testes por semana nas farmácias e na última semana chegaram a entregar mais de 1 milhão de testes.

A apresentação de testes negativos à covid-19 passou a ser obrigatória para aceder a lares, hospitais, bares, discotecas ou locais com mais de 5.000 pessoas em estádios ou concertos.

Os distribuidores de testes à covid-19 entregaram nas farmácias mais de 5 milhões de unidades desde abril.

Caso esgotem, os distribuidores garantem que o stock será reposto no próprio dia ou, no máximo, no dia seguinte.

A Associação Nacional de Farmácias confirma à SIC que as pontuais falhas estão a ser regularizadas.

