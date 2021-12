Covid-19: procura de testes aumenta no fim de semana para aceder a bares e discotecas

Este é o primeiro fim de semana com as novas regras em vigor no âmbito da pandemia. Os postos de testagem gratuita registaram uma grande afluência no Porto e em Lisboa.

Para quem quiser entrar em bares ou discotecas precisa de apresentar um teste negativo à covid-19, apesar de ter a vacinação completa.

Na sexta e no sábado, o centro de testagem rápida da rua Passos Manuel, no Porto testou pelo menos 850 pessoas.

Os testes são gratuitos e cada utente tem direito a fazer quatro por mês.

Em Lisboa, no Largo de Camões, o centro de testagem tem recebido cerca de 200 pessoas por noite e está aberto de quinta a domingo, das 08:00 às 02:00.

Há mais três postos de testagem gratuita instalados no Cais do Sodré, Príncipe Real e Santos.

