Vacina obrigatória? Presidente da República diz que questão não se coloca em Portugal

O Presidente da República declarou-se hoje feliz com a adesão dos portugueses à vacinação contra a covid-19, "sem necessidade de vacinação obrigatória".

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, após ter discursado no encerramento do 5.º Congresso da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

"Estou feliz por saber que hoje mesmo está prevista a vacinação de dezenas de milhares de portugueses e que a adesão é tão grande que não se coloca em Portugal a questão de ter de haver vacinação obrigatória. Os portugueses percebem que devem vacinar-se, sem necessidade de vacinação obrigatória", declarou o chefe de Estado aos jornalistas.

Em Portugal, desde março de 2020, já morreram mais de 18 mil pessoas com covid-19 e foram contabilizados mais de um milhão de casos de infeção, segundo a DGS.

Esta doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade no centro da China, com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, designada Ómicron e classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi recentemente detetada na África Austral. Desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

SAIBA MAIS