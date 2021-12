Covid-19: cerca de 6.500 pessoas esperadas para o reforço vacinal em Lisboa

Este domingo, as pessoas acima dos 50 anos que tenham sido inoculadas com a vacina contra a covid-19 da farmcêutica Johnson & Johnson estão elegíveis para a dose de reforço, isto é, para a segunda dose com a vacina Pfizer ou Moderna. Em Lisboa, foram vacinados mais de 2.500 utentes no período da manhã e são esperadas mais de 4.000 pessoas no período da tarde.

Segundo adiantou a Direção Geral da Saúde (DGS) no final de novembro, este processo de vacinação vai prosseguir quarta-feira e nos domingos seguintes, 12 e 19 de dezembro.

De acordo com a DGS, os utentes elegíveis para esta vacinação serão convocados por mensagem SMS, devendo aguardar essa convocatória.

Neste dia serão chamadas ao todo cerca de 50.000 pessoas para a segunda dose da vacina.

