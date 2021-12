Covid-19: 1.800 inscritos em Matosinhos para reforço vacinal destinado a maiores de 50 anos vacinados com Janssen

As pessoas com mais de 50 anos que foram inoculadas com a vacina contra a covid-19 da farmacêutica Johnson & Johnson estão elegíveis para o reforço vacinal a partir deste domingo. O processo vai prosseguir no próximo feriado, isto é, quarta-feira e nos domingos seguintes, 12 e 19 de dezembro. O centro de vacinação de Matosinhos contou com 1.800 inscritos.

O centro de vacinação de Matosinhos está a funcionar em regime de "Casa Aberta" para os maiores de 65 anos e abriu as portas este domingo para o reforço da vacina a pessoa acima dos 50 anos, que tenham sido administrados com a Janssen.

A elevada afluência a este centro de vacinação foi evidente, apesar de alguns utentes continuarem com dúvidas. A enfermeira Andreia Lopes indica que as perguntas a respeito do tempo necessário entre a administração das duas vacinas, a inoculação de pessoas que estiveram infetadas com o novo coronavírus e a vacina contra a gripe são persistentes.

SAIBA MAIS