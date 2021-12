Lacerda Sales "muito preocupado" com tendência crescente de casos de covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, disse hoje estar muito preocupado com a "tendência crescente" da pandemia de covid-19 em Portugal, que hoje registou mais 23 mortos e 3.786 infeções.

"Estamos, claro, muito preocupados. Estamos com 374 de índice de incidência por 100.000 habitantes a 14 dias. Estamos com um índice transmissibilidade de 1,13, portanto, ainda superior a 1. E é claro que isso nos preocupa por ter uma tendência crescente", afirmou aos jornalistas António Lacerda Sales, em Leiria, onde hoje visitou o centro de vacinação contra a covid-19.

O governante insistiu na necessidade de acelerar a vacinação e o reforço da testagem, assim como no "controlo de fronteiras, com a obrigação do teste à chegada".

Afirmando-se, igualmente, preocupado com os serviços de saúde, o secretário de Estado adiantou que foi pedido "a todos os hospitais e a todos os serviços de saúde planos de contingência" e que "as escalas de banco estivessem asseguradas".

"Pontualmente, há um outro hospital que ainda precisa de poder tapar uma outra escala, mas isso é perfeitamente normal no Serviço Nacional de Saúde", declarou, garantindo que a grande maioria dos hospitais já deu as escalas fechadas até ao final do ano.

Questionado se haverá recursos humanos suficientes nos hospitais para o Natal e Ano Novo, António Lacerda Sales observou que "os recursos humanos é algo que é sempre muito exigente".

"Eu sou profissional de saúde e tenho um grande respeito e acredito na consciência cívica dos profissionais de saúde relativamente a esta matéria e, portanto, os profissionais de saúde nunca nos abandonam e nós nunca abandonamos os profissionais de saúde", garantiu, acrescentando que há atualmente "mais cerca de 30 mil profissionais de saúde" do que em 2015, no que classificou de "esforço enorme" de recrutamento.

Ainda assim, reconheceu que "haverá sempre em alguns locais a falta de profissionais de saúde".

"Nesses casos, cá estamos para contratar, para continuar a contratar, para suprir essas faltas. Temo-lo feito com tranquilidade, com serenidade. Sabemos que nalguns casos pontuais há problemas que se vão resolvendo, também. Isso é que é fazer a gestão de um Serviço Nacional de Saúde", acrecscentou.

No centro de vacinação contra a covid-19 de Leiria, que funciona no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, António Lacerda Sales, que foi médico no Hospital de Santo André, na cidade, e é atualmente presidente da Assembleia Municipal de Leiria, ouviu elogios à organização e agradecimentos, que retribuiu, com agradecimentos pela adesão à vacinação.

"Continuem assim, estão de parabéns", disse uma utente a António Sales, enquanto outro aproveitou a presença do governante para se queixar dos salários baixos e, depois, para reconhecer a importância do processo de vacinação.

António Sales destacou ainda que se atingiu "a meta de um milhão e meio de pessoas vacinadas" com a dose de reforço contra o novo coronavírus "14 dias antes" da data com a qual o Governo se tinha comprometido.

"Isso deve-se, de facto, ao tal enorme esforço de planeamento e a um enorme esforço dos portugueses", declarou, referindo que "esta almofada temporal" permite "vacinar, até ao Natal, mais gente dentro das faixas elegíveis", para que "haja um menor impacto possível sobre a época do Natal nas famílias" e também "um menor impacto possível sobre os serviços de saúde".

Vacinação de crianças: "Espero que haja adesão por parte dos pais"

À pergunta se espera este grau de adesão, caso a Direção-Geral da Saúde entenda vacinar crianças com menos de 12 anos, o secretário de Estado respondeu que primeiro é necessário o parecer da Comissão Técnica de Vacinação.

"Espero, também, que haja uma adesão grande por parte dos pais das crianças, porque estamos a falar de crianças ainda sem autonomia para poderem decidir", assinalou, frisando que a vacinação "é feita com segurança e tem eficácia, isso é que é importante".

Hoje inicia-se o primeiro de quatro dias de vacinação para as pessoas com mais de 50 anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen.

A vacinação deste grupo prossegue no feriado de 8 de dezembro e nos domingos seguintes, dias 12 e 19 de dezembro.

SAIBA MAIS