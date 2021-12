Meta de 1,5 milhões de pessoas com dose de reforço atingida 14 dias antes do previsto

Portugal atingiu ontem 1,5 milhões de portugueses vacinados com a dose de reforço, 14 dias antes da data prevista pelo Governo. O balanço foi avançado esta tarde pelo secretário de Estado da Saúde, numa visita ao centro de vacinação de Leiria.

Lacerda Sales fala numa "almofada temporal" só possível graças "a um enorme esforço de planeamento e dos portugueses".

Hoje inicia-se o primeiro de quatro dias de vacinação para as pessoas com mais de 50 anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen.

A vacinação deste grupo prossegue no feriado de 8 de dezembro e nos domingos seguintes, dias 12 e 19 de dezembro.

