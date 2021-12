O número de casos associados à variante Ómicron em Portugal subiu para 37 em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), que colocam a hipótese de circulação comunitária desta variante no país de uma forma residual.

Dados divulgados na sexta-feira no relatório conjunto do INSA e da Direção-Geral da Saúde "Linhas Vermelhas" registavam 34 casos da Ómicron, variante de preocupação do coronavírus SARS-CoV-2, que foi recentemente identificada em países da África austral, tendo, entretanto, sido já detetada em cerca de 30 países à escala global.

O relatório semanal do INSA sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 no país, divulgado esta terça-feira, refere que estão agora identificados "um total de 37 casos por pesquisa dirigida de mutações e/ou sequenciação do genoma viral".

"Em Portugal, não foi detetado qualquer caso desta variante nas amostragens aleatórias semanais de âmbito nacional sujeitas a sequenciação do genoma viral (última amostragem relativa ao período de 22 a 28 de novembro, estando em a curso a análise relativa ao período de 29 de novembro a 5 de dezembro)", adianta o relatório.

Esta situação, acrescenta o INSA, coloca "como hipótese a existência de circulação comunitária da variante Ómicron em Portugal nos períodos analisados (hipótese não confirmada até à data), estes dados sugerem que a circulação terá sido residual", lê-se no relatório.

