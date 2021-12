Pediatras avisam: vacinação da crianças não protege apenas os mais velhos

Os pediatras avisam que a vacinação das crianças não serve apenas para proteger os mais velhos do vírus.

Apesar de ser raro, os mais novos também podem desenvolver formas graves da doença.

"É importante desmontar o argumento que estamos a vacinar as crianças para proteger os adultos. As crianças têm um risco muito baixo de desenvolver doença grave e menor ainda de morte mas o risco não é zero. A vacina protege, no caso das crianças, acima dos 90% a probabilidade de internamento e de morte", explica o médico intensivista Gustavo Carona.