Covid-19: crianças com doenças crónicas serão as primeiras a receber a vacina

Portugal vai avançar com a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos e as portadoras de doenças crónicas serão as primeiras a serem vacinadas.

A Direção-geral da Saúde anunciou esta terça-feira que aceitou as recomendações da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19.

Confirma-se também que a DGS aceitou seguir a recomendação dos especialistas, no sentido de ser dada prioridade a crianças com doenças crónicas.

Em Portugal, há cerca de 630 mil crianças dos 5 aos 11 anos.

O Governo já comprou 700 mil doses da vacina ao consórcio farmacêutico BioNTech/Pfizer, prevendo-se que as primeiras 300 mil cheguem já na próxima segunda-feira, dia 13, antes da data prevista.

O Governo não se compromete com uma data para iniciar a vacinação, mas a SIC Notícias sabe que a intenção é administrar a primeira dose antes do reinício do segundo período, que foi adiado para a segunda semana de janeiro.

