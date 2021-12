Intenção do Governo é começar a vacinar crianças a partir da segunda semana de janeiro

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 deu luz verde às vacinas para crianças dos 5 aos 11 anos, mas com algumas condições: os especialistas pedem que a Direção-Geral da Saúde dê prioridade às crianças com doenças crónicas.

Se a DGS seguir à risca a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação, as crianças com doenças de risco serão as primeiras a ser vacinadas, e só depois as restantes.

Os peritos reconhecem que a vacina é segura e que poderá também trazer benefícios sociais e educacionais, já que a vacinação universal levará à alteração das regras de confinamento e isolamento nas escolas.

É o parecer que falta para o Governo avançar com a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade.

A decisão final da DGS deverá ser divulgada nos próximos dias.

Serão perto de 630 mil crianças vacinadas, com a vacina da Pfizer.

Portugal comprou 700 mil doses, as primeiras 300 mil deverão chegar a Portugal a 13 de Dezembro.

Cada dose pediátrica é três vezes menor do que a que é dada aos adultos.

A SIC sabe que a intenção do Governo é administrar a primeira dose antes do reinício do segundo trimestre, que deverá começar na segunda semana de Janeiro.

