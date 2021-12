Covid-19: EUA desaconselham viagens para Portugal

Os EUA pedem aos cidadãos para evitarem viagens para Portugal e outros 80 destinos devido à alta ameaça da covid-19. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano avançou esta segunda-feira com a recomendação.

França, Tanzânia, Andorra, Chipre e Jordânia também fazem parte dessa lista.

Portugal está classificado como um país de risco muito elevado de propagação do novo coronavírus.

No site do CDC, adverte os passageiros que partem para Portugal para terem o esquema vacinal completo e seguirem as recomendações impostas para entrar no país.

"Mesmo assim podem estar em risco de contrair e contagiar outras pessoas com outras variantes da covid-19"

Na semana passada, os EUA detetaram o primeiro caso da variante Ómicron do novo coronavírus.

Esta semana, o país subiu de 286 novos casos diários de covid-19 para 338 por milhão de habitantes. Portugal está longe da média da UE, que passou de 576 para 595 novos casos diários.

SAIBA MAIS