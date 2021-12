Portugal é o 8.º país da UE com menos casos diários por milhão de habitantes

Portugal passou esta semana de sétimo para oitavo país da União Europeia (UE) com menos novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes a sete dias, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Esta semana, o país subiu de 286 novos casos diários para 338 por milhão de habitantes, ainda longe da média da UE, que passou de 576 para 595 novos casos diários por milhão de habitantes.

O país da UE com média superior de novos casos continua a ser a Eslováquia, com 2.050 casos, seguida da Bélgica (1.550), República Checa (1.440), Países Baixos (1.270), Irlanda (980) e Hungria (978).

Estes números de novos casos diários por milhão de habitantes são também os mais elevados no mundo entre os países com mais de um milhão de habitantes.

No que toca às mortes diárias por milhão de habitantes, Portugal continua a ser o oitavo país da UE com menos óbitos atribuídos à covid-19, com uma média de 1,69 nos últimos sete dias, superior à de 1,35 registada na semana passada.

Neste indicador, a média europeia é 4,23, e os piores números a nível europeu e mundial situam-se a leste: Hungria (18,6), Croácia (16), Bulgária (15,56), Eslováquia (14,4), Polónia (9,97) e República Checa (9,8).

A média mundial de novos casos diários por milhão de habitantes situa-se em 71, enquanto se registaram globalmente 1,01 novas mortes diárias por milhão de habitantes atribuídas à covid-19.

A covid-19 já provocou pelo menos 5.249.851 mortes em todo o mundo, entre mais de 264,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.537 pessoas e foram contabilizados 1.166.787 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

