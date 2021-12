Covid-19: procura faz triplicar preço dos autotestes

Com as novas regras em vigor, que obrigam à apresentação de testes à covid-19 em vários locais, a procura aumentou muito. Em algumas farmácias, são já evidentes as dificuldades para satisfazer essa procura.

Desde o início do mês disparou a procura por autotestes e dispararam também os preços.

Na farmácia Barreiros, no Porto, que faz cerca de mil testes por dia, não houve rotura de stock, mas há dificuldades de abastecimento.

Na semana passada um teste custava 1,50 euros, agora em vários locais custa cerca de quatro euros. O preço quase que triplicou.

Os distribuidores farmacêuticos entregaram às farmácias nos últimos setes dias 1,3 milhões de autotestes.

