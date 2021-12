A vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos contra a covid-19 poderá receber luz verde já esta segunda-feira. A comissão técnica de vacinação esteve reunida no domingo e a Direção-Geral da Saúde deverá comunicar em breve o parecer.

Portugal já comprou cerca de 700 mil doses da vacina, que é uma vacina pediátrica, o que significa que a dose a administrar será três vezes menor que aquela que é dada aos adultos.

Recorde-se que, na quinta-feira, a DGS recebeu a posição do grupo de peritos em pediatria e saúde infantil e prometeu divulgar as recomendações feitas "oportunamente".

A 1 de dezembro, o Centro Europeu de Controlo de Doenças apoiou a vacinação para crianças entre os cinco e os 11 anos e sugeriu que aquelas que têm riscos acrescidos deveriam ser integradas em grupos prioritários.

Madeira prevê começar a vacinar crianças no dia 14

A Madeira informou já que prevê começar a vacinar as crianças desta faixa etária a 14 de dezembro, já que as vacinas chegarão uma semana antes do previsto, a 13 de dezembro.

A região vai receber 25% do total das vacinas adquiridas por Portugal, estando previstas chegar cerca de 17.500 doses até ao final do ano.

As primeiras a serem vacinadas serão as crianças com patologias associadas e, depois, as que tenham autorização dos pais ou responsáveis.

Marcelo Rebelo de Sousa: "Não vejo razão para não haver adesão da parte dos pais"

Na sexta-feira, o Presidente da República declarou-se feliz com a adesão dos portugueses à vacinaçã e disse esperar o mesmo relativamente às crianças.

"(...) A adesão é tão grande que não se coloca em Portugal a questão de ter de haver vacinação obrigatória. Os portugueses percebem que devem vacinar-se, sem necessidade de vacinação obrigatória", declarou o chefe de Estado aos jornalistas.

Questionado se considera que a mesma adesão se verificará com a vacinação das crianças, o Presidente da República alertou que essa "é uma decisão que depende agora da posição última das autoridades sanitárias".

Pais ainda em dúvida sobre se devem ou não vacinar os filhos

A maioria dos surtos de covid-19 em Portugal registam-se, neste momento, nas escolas e há várias turmas em isolamento. Apesar dos apelos que se têm multiplicado nos últimos dias em relação à vacinação dos mais novos, ainda há pais com dúvidas sobre a decisão.

Em entrevista à SIC Notícias, uma mãe revelou que irá avaliar e questionar o pediatra antes de tomar uma decisão.

“Estou com algumas dúvidas. Queria primeiro fazer um check-up geral com médico, avaliar e questionar. Nós, adultos, participamos todos como comunidade, acredito que as crianças também o devem fazer, a minha questão é apenas com os efeitos secundários”, revelou.

As escolas explicam que a vacinação das crianças poderá “aliviar” a situação dos surtos e alertam que o isolamento coloca em causa as aprendizagens, já que “estar à distância não é o mesmo que estar em sala de aula”, afirma António Seixas, diretor do Agrupamento de Escolas de Carnaxide.

MAIS DE 8 MILHÕES DE PESSOAS COM AS DUAS DOSES ADMINISTRADAS

Portugal tem já 8.596.904 pessoas com a vacinação primária contra a covid-19.

Receberam doses de reforço da vacina contra a covid-19, até agora, 527.074 idosos com 80 ou mais anos, 511.123 pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos e outras 247.125 com 65 a 69 anos.

