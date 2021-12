Comissão técnica de vacinação vai recomendar vacinação entre 5 e 11 anos

A Comissão técnica de vacinação esteve hoje reunida e vai recomendar vacinação entre o 5 e 11 anos contra a covid-19, avança o comentador da SIC Luís Marques Mendes.

Caberá depois à Direção-geral da Saúde homologar a decisão, que deverá ser divulgada em breve, sublinha Marques Mendes.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou na sexta-feira ter recebido a posição de um grupo de peritos em pediatria e saúde infantil sobre a vacinação contra a covid-19 de crianças dos cinco aos 11 anos, recomendações que prometeu divulgar brevemente.

Em comunicado, a DGS referiu que este processo de avaliação "está ainda a decorrer", com a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) a analisar as informações recebidas do grupo de peritos em pediatria e saúde infantil e "outros documentos relevantes para a elaboração das recomendações".

Entre esses documentos está a informação técnica que o Centro Europeu de Doenças (ECDC) emitiu em 01 de dezembro, em que apoia a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos, conforme aprovado pelo regulador da União Europeia.

