Pediatra tranquiliza pais: “A vacina é segura e eficaz”

O pediatra Caldas Afonso, diretor do Centro Materno Infantil do Norte, afirmou esta segunda-feira que a vacina contra a covid-19 para as crianças “é segura e eficaz” e que os pais não devem ter receios, pois não apresenta riscos para a saúde.

A vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos contra a covid-19 poderá receber luz verde já esta segunda-feira e, de acordo com o ministro da Educação, “está tudo pronto” para que possa avançar, tendo Portugal adquirido já 300 mil doses da vacina pediátrica.

Em entrevista à SIC Notícias, o pediatra Caldas Afonso afirma que a vacinação é a única arma para acabar com a pandemia e que, a esta altura, é fundamental passar uma mensagem de tranquilidade às famílias.

Por isso, reforça que a vacina é eficaz e segura e que não representa riscos para a saúde das crianças. Diz ainda que a vacinação permitirá as famílias proteger os filhos, recuperar uma atividade escolar “normal” e até um convívio no Natal.

“A vacina para além do ponto de vista pessoal para a criança, tem também importância para o agregado familiar e para a comunidade, para o coletivo”, afirma.

Apesar de nas crianças a gravidade da covid-19 não ser semelhante aquela das faixas etárias superiores, o especialista alerta que “houve crianças internadas”, sobretudo com menos de 12 anos, as que ainda não estão vacinadas.

Questionado sobre a escola, esclarece que a vacinação permitirá retomar uma escolaridade “normal” e que, caso existam casos isolados, os alunos possam continuar a frequentar as aulas presenciais depois de um teste negativo.

Saiba mais: