Covid-19: Boris Johnson anuncia novas medidas para Inglaterra

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta quarta-feira um "Plano B" para conter a propagação da variante Ómicron em Inglaterra.

O crescimento desta nova variante em Inglaterra está a ser tão rápido como na África do Sul, explicou Boris Johnson em conferência de imprensa, e como não se pode "assumir que a Ómicron é menos grave que as variante anteriores", o país vai avançar "para o Plano B".

"Embora o quadro possa melhorar, e sinceramente espero que melhore, sabemos que a lógica implacável do crescimento exponencial pode levar a um grande aumento de hospitalizações e, infelizmente, de mortes, e é por isso que passar ao Plano B na Inglaterra é o proporcional e o ato responsável", disse Johnson.

A partir desta sexta-feira o uso de máscara passará a ser obrigatório na maioria dos locais públicos, incluindo teatros e cinemas. Em lojas e transportes públicos já era e vai continuar a ser.

A apresentação do passe sanitário também será exigida para entrar em discotecas e espaços ou eventos em locais fechados com mais de 500 pessoas ou em locais ao ar livre com mais de 4.000 pessoas sem lugar marcado ou em qualquer lugar com mais de 10.000 pessoas.

A recomendação de teletrabalho está de regresso. O primeiro-ministro diz que a partir da próxima segunda-feira, todas as pessoas com funções que o permitam, devem trabalhar a partir de casa.

Boris Johnson suspendeu a maioria das restrições em julho e prometeu um inverno sem um quarto confinamento total, no entanto tinha de reserva este "Plano B".

As medidas aplicam-se a Inglaterra, enquanto as regras na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que têm sido mais apertadas, são da responsabilidade dos respetivos governos autónomos.

Até agora no Reino Unido já foram identificados 568 casos da variante Ómicron, contra 32 há uma semana atrás, tendo Johnson confirmado esta semana existirem "indícios de que é mais transmissível" do que a variante Delta.

Nas redes sociais o anúncio de novas restrições está a ser descrito como "dead cat" [gato morto], o nome pelo qual é conhecida a estratégia de anunciar algo importante para tentar encobrir um assunto incómodo e controverso.

Um deputado do Partido Conservador avisou esta quarta-feira no Parlamento que a decisão de introduzir novas restrições poderia ser vista como uma "tática de diversão" para combater a polémica sobre uma alegada festa de Natal em Downing Street que terá violado as regras do confinamento da altura.

