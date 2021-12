Pelo menos um paciente morreu devido à variante Ómicron no Reino Unido, refere o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Durante uma visita a um centro de vacinação perto de Paddington, no oeste de Londres, Boris Johnson dá a notícia.

"Infelizmente, sim, a Ómicron está a gerar hospitalizações e, infelizmente, foi confirmado que pelo menos um paciente morreu pela variante", refere.

Johnson acrescenta que "a ideia de que esta variante é uma versão mais branda do vírus é algo que devemos deixar de lado".

A confirmação surge depois do secretário de Estado da Saúde britânico, Sajid Javid, referir à Sky News que "cerca de 10 pessoas estão atualmente hospitalizadas no Reino Unido com a nova variante do Ómicron".

O Reino Unido relata, esta segunda-feira, 1.239 novos casos da infetados com a variante primeiramente detetada na África do Sul, o maior aumento diário de sempre, representando quase o dobro dos números registados este sábado.

Assim, no território britânico, são já 3.137 os casos infetados com a variante Ómicron.

