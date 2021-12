Registada primeira morte por Ómicron: Governo britânico reforça medidas de prevenção

Esta segunda-feira, foi anunciada no Reino Unido a primeira morte pela variante Ómicron, sendo que o rápido avanço da mutação já levou o Governo britânico a reforçar as medidas de prevenção.

A par da África do Sul, é no Reino Unido que a variante está a avançar com maior velocidade.

Antes de anunciar a primeira morte causada pela variante Ómicron, o Governo britânico já admitia a hipótese de o país chegar ao milhão de casos até ao final do ano.

Para travar a onda, o Governo britânico quer reforçar a aplicação da terceira dose, além das medidas que já tinha anunciado.

Tal como no Reino Unido, também noutras regiões da Europa as medidas de prevenção não estão a ser bem recebidas por todos.

Só este domingo, houve protestos na Alemanha, Grécia, Áustria e República Checa.

Na África do Sul, o chefe de Estado foi colocado em isolamento depois de testar positivo à covid-19.

O presidente, de 69 anos, apresenta sintomas leves da doença.

Já na Austrália, e apesar do rápido avanço da nova variante, há estados, como Queensland, a reabrir as fronteiras domésticas a quem esteja vacinado.

Já as autoridades da Nova Zelândia estão a investigar um homem que terá sido vacinado dez vezes num só dia.

Suspeita-se que se fez passar por outros residentes que pagaram para não ser vacinados.

