Covid-19: Leicester-Tottenham e Manchester United-Brighton adiados devido a surtos

Os jogos Leicester-Tottenham, agendado para esta quinta-feira, e Manchester United-Brighton, marcado para sábado, da liga inglesa de futebol, foram adiados devido ao elevado número de casos positivos do coronavírus nos clubes, anuncia também esta quinta-feira a Premier League.

Estes dois adiamentos elevam para cinco o número de encontros da prova que foram adiados na última semana por causa de surtos de covid-19, os mais recentes no Leicester, do português Ricardo Pereira, e no Manchester United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Primeiro, a Premier League confirmou o adiamento do Leicester City-Tottenham, devido ao número insuficientes de jogadores nos "foxes", e, minutos mais tarde, foi a vez do Manchester United anunciar que o duelo com o Brighton, em Old Trafford, também não se iria realizar na data inicialmente estipulada.

"A saúde dos jogadores e dos nossos colaboradores é a nossa prioridade. Dado o número de jogadores e trabalhadores infetados e isolados, o clube não tem outra opção senão pedir o adiamento do jogo. A Premier League deu luz verde ao seguir conselho médico", lê-se num comunicado dos "red devils".

O Manchester United acrescenta que o centro de treinos vai continuar encerrado, para minimizar nos riscos de contágio, decisão que também foi tomada pelo Leicester.

