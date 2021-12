Liga inglesa adia novo jogo devido a surto no Watford

O jogo da Liga inglesa de futebol entre o Burnley e o Watford, que estava agendado para hoje, foi adiado devido a um surto do novo coronavírus no plantel dos 'hornets', anunciou a Premier League no site oficial.

De acordo com o organismo, o Watford "tem neste momento um número insuficiente de jogadores disponíveis para poder participar no jogo", pelo que a partida da 17.ª jornada foi adiada para data a divulgar.

Este é o segundo encontro da 17.ª ronda a ser adiado por questões de saúde pública, uma vez que o Brentford-Manchester United, que deveria ter sido disputado na terça-feira, também teve de ser remarcado, face a um surto do novo coronavírus, que provoca a covid-19, no plantel dos 'red devils', nos quais alinham os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Saliente-se que, esta quarta-feira, o Reino Unido reportou 78.610 novos contágios, um máximo diário desde o início da pandemia e bastante mais elevado do que o dia com mais casos diários até hoje: 68.053, dia 8 de janeiro deste ano.

Foram ainda reportadas 165 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados mais recentes do Governo britânico.

O número de casos diagnosticados com a variante Ómicron quase duplicou, de 5.346 na terça-feira para 10.017 hoje.

