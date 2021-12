Virologista defende que reforço da vacinação nos mais idosos é prioritário

A virologista Laura Brum admite que, apesar do avanço no processo de vacinação contra a covid-19, vai existir uma subida de casos na altura do Natal. E garante que a taxa de transmissibilidade associada à nova variante Ómicron duplica ao fim de apenas dois dias.

"Quer dizer que se no país tivermos três mil casos, dois dias depois já vamos ter seis mil casos e por aí fora. Quando vemos os gráficos do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, não é uma curva, é quase uma vertical a escalda de casos de Ómicron ", explicou.

Laura Brum diz que neste momento é necessário diminuir uma possível pressão no Serviço Nacional de Saúde. A virologista garante que deve ser mantida a segurança durante o período do Natal.

"Já sabemos que temos uma variante que vai entrar em circulação com alguma brevidade, por isso vamos tentar ao máximo limitar o número de casos a galoparem em janeiro", apelou.

Vacinação das crianças faz sentido agora?

Em entrevista à SIC Notícias, a virologista diz que a prioridade deve ser o reforço da vacinação nas pessoas mais idosas.

"Vamos vacinar as pessoas que realmente necessitam mais de ser protegidas", afirmou.

