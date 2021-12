Covid-19: primeiro-ministro apela aos portugueses que respeitem a semana de contenção

O primeiro-ministro apela aos portugueses que respeitem a semana de contenção, no início de janeiro. António Costa diz que tem de ser feito de tudo para "evitar mais prejuízos no processo de educativo das crianças".

"É essencial que a semana de contenção seja mesmo de contenção."

No entanto, o primeiro-ministro considera que as medidas em vigor vão "seguramente" ser "prorrogadas, porque a 9 de janeiro não vamos estar em condições de [as] retirar".

"Devemos prever que a partir de 9 de janeiro vamos ter que manter as medidas de controlo das fronteiras", avança António Costa, admitindo também um "reforço" de medidas se for necessário por causa da nova variante Ómicron.

Costa coloca ainda a possibilidade de uma 4ª dose da vacina contra a covid-19, adaptada às novas variantes. O primeiro-ministro diz que "infelizmente, de prever que vá acontecer", esclarecendo que o reforço será para "populações mais vulneráveis".

