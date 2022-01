Covid-19: cerca de 48 mil crianças agendadas para vacinação no fim de semana

Cerca de 48 mil crianças dos nove aos 11 anos estão inscritas para a vacinação contra a covid-19 no próximo fim de semana, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Até às 19:30 de hoje, foram realizados cerca de 48 mil pedidos 'online' para a vacinação contra a covid-19 para o próximo fim de semana, dias 18 e 19 de dezembro, uma opção que está disponível desde segunda-feira no portal de agendamento para vacinação", anunciou a DGS em comunicado.

Segundo a autoridade de saúde, esta forma de marcação da toma da vacina contra o coronavírus permite a escolha do "local e da data mais convenientes, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes".

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível ao início da noite de segunda-feira, permitindo marcações de menores de 10 e 11 anos para o próximo fim de semana, tendo sido hoje alargado aos menores de nove anos.

As crianças com comorbilidades têm prioridade para serem vacinadas com a versão pediátrica da vacina da farmacêutica Pfizer, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A DGS anunciou ainda que, desde hoje, a modalidade de "casa aberta" passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

SAIBA MAIS