DGS abre agendamento para vacinação de crianças de 9 anos

O autoagendamento para a vacinação de crianças de nove anos contra a covid-19 já está disponível. Na página da Direção-Geral da Saúde (DGS), já pode agendar a vacina.

Desde a tarde desta quarta-feira que já pode agendar a vacina para crianças de nove anos.

Para fazê-lo, terá apenas de seguir quatro passos, depois de indicar a data de nascimento (dia/mês/ano) e se "esteve infetado".

Escolher o local e a data para a vacinação; Depois receberá um SMS enviado pelo número 2424 a confirmar a data, hora e local de vacinação; Deve, posteriormente, responder a esse SMS para confirmar o agendamento; No dia e hora indicados deverá deslocar-se ao local que escolheu para a administração da vacina.

A DGS refere, em comunicado, que as crianças de nove anos podem ser vacinadas "no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, no local mais

conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes".

O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO:

Dias 18 e 19 de dezembro, crianças entre os 11 e os 10 anos;

De 6 a 9 de janeiro: crianças entre os 9 e os 7 anos;

A 15 e 16 de janeiro: crianças entre os 6 e 7 anos;

A 22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos.

Entre os dias 5 de fevereiro a 13 de março, prevê-se que arranque a administração das segundas doses.

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível ao início da noite de segunda-feira, permitindo marcações de menores de 10 e 11 anos para o próximo fim de semana, sendo agora alargado aos menores de nove anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A decisão de vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.

A DGS anunciou ainda que, desde hoje, a modalidade de "casa aberta" passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

SAIBA MAIS