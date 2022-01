Até às 13h30 desta terça-feira, foram realizados "cerca de 27 mil pedidos online" para a vacinação de crianças entre os 11 e os dez anos. Uma opção que, saliente-se, ficou disponível ao final do dia de ontem no portal de agendamento para a vacinação.

Estes agendamentos foram marcados para o próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, que será exclusivo à vacinação desta faixa etária.

Cerca de 300 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer já estão em Portugal, prevendo-se a chegada de mais 460 mil em janeiro de 2022, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde ontem em Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, onde ficaram armazenadas até começarem a ser distribuídas pelos locais de vacinação para serem administradas em crianças.

"As doses vão chegar gradualmente até ao conjunto global de cerca de 1,5 milhões de doses de formulação pediátrica", acrescentou António Lacerda Sales.

RECORDE O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO:

Dias 18 e 19 de dezembro, crianças entre os 11 e os 10 anos;

De 6 a 9 de janeiro: crianças entre os 9 e os 7 anos;

A 15 e 16 de janeiro: crianças entre os 6 e 7 anos;

A 22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos.

Entre os dias 5 de fevereiro a 13 de março prevê-se que arranque a administração das segundas doses.

No portal também é, neste momento, possível fazer o autoagendamento da vacina bastando para tal que indique a data de nascimento (dia/mês/ano) e que escolha "o local e a data mais convenientes, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", refere a nota enviada às redações pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Em simultâneo está também disponível o agendamento para a dose de reforço dos "cidadãos com 50 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen", e mantém-se a possibilidade de agendar a toma da dose de reforço para os cidadãos que tenham 65 ou mais anos.

Recorde-se que também a modalidade “Casa Aberta” continua em vigor "para a vacinação contra a Covid-19 ou contra a Gripe de utentes com idade igual ou superior a 70 anos".

