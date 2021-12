Covid-19: vacinas pediátricas chegam esta segunda-feira a Portugal

As vacinas pediátricas chegam esta segunda-feira, pelas 07:00, a Portugal. Os fármacos vão ficar armazenados na zona de Coimbra.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) publicou, na passada sexta-feira, o parecer elaborado pela Comissão Técnica de Vacinação (CTVC), onde é recomendada a administração da vacina contra a covid-19 a crianças.

No documento lê-se que, a CTVC "recomenda a vacinação prioritária das crianças com 5 a 11 anos com comorbilidades consideradas de risco para COVID-19 grave", e que, "com base nos dados disponíveis, a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal das crianças com 5 a 11 anos".

“A decisão de administrar às crianças compreendidas no grupo etário 5 -11 anos as aludidas vacinas, em dose pediátrica, contra o SARS-CoV-2, obedece aos princípios da não-maleficência (não causa, previsivelmente, prejuízo à sua vida, à sua saúde e à sua integridade pessoal), da beneficência (apresenta probabilidade elevada de prevenir a contração da doença e contribui, deste modo, para a saúde física e mental da criança), e da justiça (contribui para a quebra das cadeias de transmissão da doença, pelo menos relativamente às variáveis conhecidas, em particular a Delta, contribuindo, deste modo, para um significativo atenuar da Pandemia)", refere a CTVC.

Ainda assim, o parecer do grupo de peritos também assinala que "poderá ser prudente aguardar por mais evidência científica antes de ser tomada uma decisão final de vacinação universal deste grupo etário", mas, vinca, "consideramos que este grupo de trabalho é constituído por elementos com experiência para avaliar os benefícios e os riscos da vacinação para a saúde da criança".

