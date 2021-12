Covid-19: peritos de pediatria defendem prioridade à vacinação dos adultos e crianças de risco

Os especialistas em pediatria que elaboraram um parecer para a Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 defenderam que deve ser dada prioridade à vacinação dos adultos e dos grupos de risco, incluindo as crianças dos 5 aos 11 anos.

"Poderá ser prudente aguardar por mais evidência científica antes de ser tomada uma decisão final de vacinação universal deste grupo etário", afirma o parecer do grupo de trabalho de pediatria e saúde infantil constituído, entre outros, por peritos da Comissão Nacional da Saúde Materna, Criança e Adolescente, da Ordem dos Médicos, hospitais, pela coordenadora do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil da DGS e pelo presidente da Sociedade de Portuguesa de Cardiologia Pediátrica.

No documento divulgado esta tarde pela Direção-Geral da Saúde, os peritos consideram importante "seguir atentamente" a experiência dos países onde a vacina já começou a ser utilizada neste grupo etário.

Defendem também que seria importante conhecer "a seroprevalência da infeção neste grupo etário em Portugal pois níveis elevados de imunidade natural reduziriam o impacto da vacinação", bem como conhecer o impacto do programa de vacinação dos 12 aos 15 anos em Portugal.

"As crianças que pertencem a grupos considerados de risco para doença grave podem ter um balanço de risco-benefício diferente que justifica prioridade na sua vacinação", salientam, advertindo que "qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada, será importante transmitir informações transparentes e claras sobre os factos e as razões que determinaram essa opção".

Advogando ser "fundamental e prioritário" manter o processo de vacinação de adultos, os especialistas realçam que, "até hoje, as variantes do SARS-CoV-2 que foram surgindo demonstraram ter maior transmissibilidade, mas sem evidência de maior gravidade em idade pediátrica".

Sublinham ainda que o grupo de trabalho é constituído por elementos com experiência para avaliar os benefícios e os riscos da vacinação para a saúde da criança, defendendo que "considerações detalhadas sobre impactos educacionais, sociais e económicos mais amplos deverão ser procuradas junto de outros peritos".

Perante esta situação, os peritos consideram no parecer que "deve ser dada prioridade à vacinação dos adultos e dos grupos de risco, incluindo as crianças dos 5 aos 11 anos".

A vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos em Portugal arranca no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

"Portugal iniciará a vacinação das crianças abaixo dos 12 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. Esta é uma decisão que resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas", adiantou Lacerda Sales em conferência de imprensa, em Lisboa.