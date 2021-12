Covid-19: Gouveia e Melo pronuncia-se sobre vacinação pediátrica

O vice-almirante Gouveia e Henrique reagiu esta sexta-feira ao parecer sobre a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos.

Pensar na proteção da comunidade como um todo foi um argumento utilizado pelo antigo coordenador da task force.

"A vacina tem de ser considerada na proteção individual, da família e da comunidade".

A Comissão Técnica de Vacinação "recomenda a vacinação prioritária das crianças com 5 a 11 anos com comorbilidades consideradas de risco para covid-19 grave", e que, "com base nos dados disponíveis, a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal das crianças com 5 a 11 anos".

SAIBA MAIS