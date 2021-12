Covid-19: vacinação pediátrica pode evitar mais de 13 mil infeções

Na conferência de imprensa sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 desta sexta-feira, Graça Freitas adianta que inocular as crianças entre os cinco e os 11 anos resultaria em "benefícios diretos". Para além disso, Portugal poderia travar um aumento de mais de 13.000 infeções em quatro meses.

"Pensamos essencial no beneficio para a própria criança", adianta a diretora geral da Saúde.

A Comissão Técnica de Vacinação "recomenda a vacinação prioritária das crianças com 5 a 11 anos com comorbilidades consideradas de risco para covid-19 grave", e que, "com base nos dados disponíveis, a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal das crianças com 5 a 11 anos".

SAIBA MAIS