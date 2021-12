Covid-19: registados 61 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças

Foram realizados, até às 18:30 desta quinta-feira, cerca de 61 mil pedidos de agendamento para a vacinação contra a covid-19 das crianças, informaram em comunicado os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

São mais 16 mil pedidos face ao último balanço.

O agendamento está disponível, desde quarta-feira, para crianças com mais de 9 anos. É possível escolher o local e a data mais conveniente.

As crianças com comorbilidades têm prioridade para serem vacinadas com a versão pediátrica da vacina da farmacêutica Pfizer, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

Como é feito o agendamento?

Para fazê-lo, terá apenas de seguir quatro passos, depois de indicar a data de nascimento (dia/mês/ano) e se "esteve infetado".

Escolher o local e a data para a vacinação; Depois receberá um SMS enviado pelo número 2424 a confirmar a data, hora e local de vacinação; Deve, posteriormente, responder a esse SMS para confirmar o agendamento; No dia e hora indicados deverá deslocar-se ao local que escolheu para a administração da vacina.

O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO:

Dias 18 e 19 de dezembro, crianças entre os 11 e os 10 anos;

De 6 a 9 de janeiro: crianças entre os 9 e os 7 anos;

A 15 e 16 de janeiro: crianças entre os 6 e 7 anos;

A 22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos.

Entre os dias 5 de fevereiro a 13 de março, prevê-se que arranque a administração das segundas doses.

SAIBA MAIS