Vacinação pediátrica arranca hoje em Espanha

A vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos arranca hoje em Espanha. Tal como em Portugal, a vacinação contra a covid-19 começa pelos mais velhos e pelas crianças com maiores riscos de saúde.

O objetivo é que no total sejam vacinadas mais de três milhões de crianças.

Segundo o Ministério da Saúde do país, 87,6% dos adolescentes entre os 12 e os 19 anos tinham recebido, a 3 de dezembro, a primeira dose de vacina anti-covid-19 e 84,5% estão totalmente vacinados.

No entanto, esta percentagem não é idêntica em todas as regiões do país, já que a decisão de oferecer a vacina a menores de 18 anos é da competência das autoridades regionais.

Em França, a vacinação pediátrica também arranca hoje. Vai começar pelas crianças com maior risco de desenvolver doença grave.

A França foi um dos primeiros países a introduzir a vacinação de menores a partir de 12 anos, tendo começado a campanha em 15 de junho.

Atualmente, cerca de 80% dos jovens entre os 12 e os 17 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina e 76% estão totalmente vacinados.

Desde o final de setembro, os adolescentes com mais de 12 anos são obrigados a mostrar o certificado de vacinação para entrar em locais como cinemas ou restaurantes.

