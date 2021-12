Covid-19: as recomendações da DGS para um Natal seguro

A Direção-Geral de Saúde reforça a necessidade de serem tomadas todas as precauções nos contactos habituais nesta época festiva. Graça Freitas recorda que a testagem e a vacinação são medidas preventivas por excelência.

A pandemia não acabou e a nova variante ómicron não deve ser menosprezada e, por isso, nesta época de contactos mais frequentes entre famílias, a Direção-Geral de Saúde recomenda cuidados redobrados e cumprimento escrupuloso das normas.

Fazer o teste antes do encontro com a família é a melhor forma de reduzir contágios e as cadeias de transmissão, até porque pode haver quem esteja assintomático e não se aperceba que está infetado. Logo, pode infetar também os mais vulneráveis.

Recomendações da DGS:

No caso de nunca ter sido vacinado ou vacinada, agende a sua vacinação

Realização de testes rápidos (TRAg) ou autotestes , como medida de precaução

Festas podem ser realizadas com grupos mais pequenos e em espaços amplos e ventilados

Reduzir o número de pessoas à mesa e o tempo sem máscara

Saiba mais: